Португалія планує продовжити тимчасовий захист для біженців

У канцелярії міністра Анни Катарини Мендес повідомили, що рішення про продовження тимчасового захисту буде прийняте в уряді незабаром.

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Уряд вважає за необхідне визначити нове продовження тимчасового захисту терміном на шість місяців, пропозицію, яка дуже скоро надійде до Ради міністрів,

– зазначили агентству Lusa.

Дотримуючись плану Європейської комісії щодо продовження тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, уряд Португалії підтвердив своє зобов'язання дотримуватися цього прикладу до березня 2024 року.

У Португалії біженці з України отримують тимчасовий захист автоматично. Спочатку цей статус діяв протягом одного року. Однак, щоб врегулювати ситуацію, що склалася, уряд прийняв рішення продовжити дію цього документа ще на шість місяців, починаючи з березня 2023 року.

Зауважимо, за даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям з України. З них – 34 602 жінок та 22 788 чоловіків. Чверть біженців – неповнолітні (14 434).

Чехія збирається продовжити захист до 2025 року

На найближчому засіданні уряду Чехії розглядатимуть продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Пропоновану поправку, відому як Lex Ukraina, висунуло Міністерство внутрішніх справ.

Також пропонується затвердити допомогу біженцям на повернення додому та нововведення у процедурі продовження захисту.

Нідерланди планують створити нові місця для розміщення українців

У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців. Попередньо їх потрібно майже 100 тисяч.