Про це стало відомо з відповіді на запит депутатки Бундестагу Клари Бюнгер до німецького уряду, яку вона надала інформаційному агентству DPA. Зазначається, що наразі тривають дискусії урядів країн-членів та Єврокомісії щодо можливостей визнання українських водійських прав на загальноєвропейському рівні.

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ЄС планує визнавати українські водійські посвідчення у всіх країнах блоку

Клара Бюнгер, яка є представницею партії лівих (Die Linke) й уповноваженою з питань біженців у Німеччині, надіслала запит до федерального уряду з питанням про винятки щодо водійських документів для українських біженців.

Вона зауважила, що складання водійського іспиту у Німеччині потребує значних фінансових витрат, тривалого часу та передбачає мовний бар'єр для українців, які прибули в країну після 24 лютого.

Довідка. Іноземцям з третіх країн (що не входять до складу ЄС), які мешкають у Німеччині, за діючим законом дозволено кермувати авто з іноземними водійськими документами протягом 6 місяців з моменту прибуття, після чого необхідно отримувати водійське посвідчення німецького зразка.

У відповіді на запит депутатки, Федеральний уряд Німеччини зауважив, що це питання уже винесено на загальноєвропейський рівень.

Єврокомісія планує укласти угоду про дорожній рух з Україною, яке, з-поміж іншого, покликане забезпечити тимчасове визнання водійських посвідчень та свідоцтв про допуск до перевезення вантажів,

– йдеться у відповіді Федерального уряду Німеччини.

До слова, Бюнгер зауважила, що проблема невизнання водійських посвідчень може торкнутися сотень тисяч біженців з України, тому важливо швидко знайти розв'язання цього питання, оминувши довготривалі бюрократичні процедури.

"Кожен, хто зіткнувся з проблемою налагодження нового життя у Німеччині після виїзду з України, справді має інші турботи, окрім як підготовку до складання іспиту з водіння", – додала німецька депутатка.

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