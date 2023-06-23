Щоб стежити за акулами: у Єгипті встановлять датчики в туристичних зонах

Влада Єгипту встановить спеціальні сенсори для спостереження за акулами, щоб убезпечити туристів від нападу хижаків.

Міністерство навколишнього середовища Єгипту розробляє програму, щоб захистити туристів від нападів акул. Для цього країна закупила 50 американських приладів стеження за морськими хижаками.

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Прикріплять до спин акул

Ці датчики вже протестували: вони успішно пройшли перевірку і довели ефективність. Маленькі сенсори прикріплять до спин акул, які мешкають в Червоному морі. За допомогою супутника можна буде відстежувати не лише їхнє пересування, а й зміну поведінки та активність.

Особливу увагу будуть приділяти акулам завбільшки понад 3 метри. Саме такі великі хижаки зазвичай схильні нападати на людей.

Напад акули у Хургаді

Нагадаємо, 8 червня у Хургаді внаслідок нападу акули загинув російський турист. Після цього влада Єгипту на два дні закрила всі пляжі.

У поліції Хургади зазначають, що загиблий декілька місяців проживав у Єгипті та прийшов поплавати до району Dream Beach. Акула роздерла росіянина на очах у власного батька. Рятувальники приїхали на місце події, однак вже не змогли допомогти.

Жертвою виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкала у комплексі British Resort в Хургаді.