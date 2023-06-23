Министерство окружающей среды Египта разрабатывает программу для защиты туристов от нападений акул. Для этого страна закупила 50 американских приборов слежения за морскими хищниками.

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Прикрепят к спинам акул

Эти датчики уже протестировали: они успешно прошли проверку и доказали эффективность. Маленькие сенсоры прикрепят к спинам акул, обитающих в Красном море. С помощью спутника можно будет отслеживать не только их передвижение, но и изменение поведения и активность.

Особое внимание будут уделять акулам размером более 3 метров. Именно такие хищники обычно склонны нападать на людей.

Нападение акулы в Хургаде

Напомним, 8 июня в Хургаде в результате нападения акулы погиб российский турист. После этого власти Египта на два дня закрыли все пляжи.

В полиции Хургады отмечают, что погибший несколько месяцев проживал в Египте и пришел поплавать в район Dream Beach. Акула разорвала россиянина на глазах у собственного отца. Спасатели приехали на место происшествия, но уже не смогли помочь.

Жертвой оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев жила в комплексе British Resort в Хургаде.