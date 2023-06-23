Міністерство навколишнього середовища Єгипту розробляє програму, щоб захистити туристів від нападів акул. Для цього країна закупила 50 американських приладів стеження за морськими хижаками.

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Прикріплять до спин акул

Ці датчики вже протестували: вони успішно пройшли перевірку і довели ефективність. Маленькі сенсори прикріплять до спин акул, які мешкають в Червоному морі. За допомогою супутника можна буде відстежувати не лише їхнє пересування, а й зміну поведінки та активність.

Особливу увагу будуть приділяти акулам завбільшки понад 3 метри. Саме такі великі хижаки зазвичай схильні нападати на людей.

Напад акули у Хургаді

Нагадаємо, 8 червня у Хургаді внаслідок нападу акули загинув російський турист. Після цього влада Єгипту на два дні закрила всі пляжі.

У поліції Хургади зазначають, що загиблий декілька місяців проживав у Єгипті та прийшов поплавати до району Dream Beach. Акула роздерла росіянина на очах у власного батька. Рятувальники приїхали на місце події, однак вже не змогли допомогти.

Жертвою виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкала у комплексі British Resort в Хургаді.