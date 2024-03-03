На заседании правительства 27 февраля было принято решение о расширении системы электронной очереди, включив в нее и водителей легковых авто. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также В Шенгенской зоне произошли изменения: что нужно знать украинцам

В Украине "єЧерга" вскоре заработает для водителей легковых авто

В недавнем заявлении Шмыгаль подчеркнул, что более 800 000 транспортных средств успешно пересекли границу с помощью этой системы. Ее внедрение позволило упростить процесс и уменьшить количество случаев незаконной деятельности.

Развитие цифровизации является ключевым для улучшения управления государством. Проект "єЧерга", который мы активно развиваем, значительно упрощает процедуру пересечения границ,

– поделился глава правительства.

Согласно сообщению Министерства восстановления, система "єЧерга", которая уже более года работает для грузовиков, теперь успешно внедрена и для автобусов. Сейчас работают над разработкой нового функционала для легковых автомобилей.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что вызов заключается в адаптации различных видов транспорта к системе "єЧерга". Он также уточнил, что сейчас ведется работа над разработкой специализированного алгоритма, приспособленного к каждому виду транспорта.

Ожидается, что до конца текущего года состоится тестовый запуск для легковых автомобилей.

Напомним, по состоянию на февраль 2024 года завершают строительство нового пункта пропуска на границе Украины и Польши. Говорится о "Нижанковичи – Мальховичи". Автомобильный пункт пропуска заработает уже в течение ближайших полгода.