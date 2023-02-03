Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи

Європейський парламент схвалив план переходу на цифрові візи. Це означає, що подаватися на Шенген скоро, можливо, дозволять і онлайн.

ЄС планує перейти на цифрові шенгенські візи

Новим законом члени Євросоюзу хочуть модернізувати процес подання на візи та зробити його однаковим для всіх країн. У заяві парламенту кажуть, що це також "підвищить безпеку та прискорить процес подання".

Читайте також Українцям у Європі доведеться знову платити за роумінг: які тарифи пропонують оператори

За даними парламенту ЄС, звіт про цифровізацію візових процедур у Шенгенській зоні було прийнято 34 голосами "за", п'ятьма "проти" та 20 утрималися.

Коментуючи схвалення, Європарламент заявив, що цифрові візові заявки прискорять процес, зменшать зусилля та витрати, необхідні для подання заявки, і сприятимуть безпеці.

Також підкреслили, що цифровізація процесу подачі заяв на візу забезпечить послідовну практику в усьому ЄС. Завдяки оцифровці візових заявок для Шенгенської зони візові заявки будуть оброблятися на єдиній онлайн-платформі, яка дозволить заявникам знати, яка країна отримає їхню заявку.

Ми хочемо запропонувати сучасне, зручне цифрове рішення для подання заявок на отримання візи до ЄС разом зі спрощеними процедурами подачі заявок,

– підкреслив Матьяж Немец.

Подробиць щодо проєкту поки що не публікують. Наступний етап – старт переговорів між країнами-членами ЄС щодо деталей.