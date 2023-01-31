Хоч і Єврокомісія планує зробити роумінг для українців у Європі безплатним, на сьогодні все ще немає конкретних рішень з цього приводу. То ж розповідаємо про актуальні пропозиції для користувачів українських операторів, які перебувають за кордоном.

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Платний роумінг від Vodafone у 2023 році

Українським користувачам Vodafone доведеться платити за послугу "Доступний роумінг". Через зміну умов обслуговування закордонними операторами від 12 січня 2023 року вартість послуги становитиме 50 гривень на місяць.

Зміниться також і вартість базових тарифів:

50 гривень – 100 Мб;

40 гривень – 10 хвилин мобільного зв'язку;

15 гривень – 15 SMS.

Нові умови роумінгу для українців від Київстару

Київстар також готується повернутися до комерційних умов співпраці з європейськими партнерами, хоча оператору вдалося трохи відстрочити цей момент. За словами керівника департаменту додаткових послуг та операторських відносин компанії Олександра Галушка, "Роумінг як удома" працюватиме і в 2023 році у 27 країнах Європи.

Які умови роумінгу пропонує Lifecell

Послуга "Роумінг як вдома" на 2023 рік від Lifecell відсутня. При цьому оператор анонсує більше доступних послуг за межами України. Щоб ними користуватися, потрібно буде сплатити відповідний пакет послуг.

Крім цього, Lifecell продовжує до 28 лютого 2023 року акцію "Хвилини для України", в рамках якої абоненти, залежно від тарифного плану, отримують від 100 до 300 хвилин, які можна використовувати для дзвінків до України (або з України). Акція діє у Польщі, Румунії, Молдові, Словаччині, Франції, Іспанії, Бельгії та Люксембурзі.