Є тисячі вакансій: роботодавці у Греції готові прийняти на роботу українців
Джерело:Kathimerini
Війна в Україні змусила понад 6 мільйонів українців шукати прихистку закордоном. Очевидно, що люди потребують працевлаштування.
Українців чекають на роботу у Греції
Так, 0,44% українців зараз проживають в Греції. Роботодавці країни заявили, що готові надати їм робочі місця, тим паче вакансій є понад 50 тисяч.
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У Греції зараз перебуває більше як 25 000 українців, дозвіл на проживання та роботу з них отримали 10 тисяч. Голова федерації туризму Греції, наголосив, що більшості доступна саме робота у готельно-ресторанній та туристичній сфері, де є понад 50 000 вакантних місць.
Галузь розраховує на те, що більшу частину їх займуть біженці з України,
– йдеться у повідомленні.
Річ у тім, що туристичний сектор Греції заявляє про нестачу трудових ресурсів. Оскільки молодь звільняється й відмовляється виконувати важку роботу за невелику оплату. Багато місцевих навіть вважають за краще задовольнятися допомогою з безробіття в розмірі 400 євро і не працювати.
Де шукати роботу у Греції
Для пошуку роботи можна скористатись сайтом LayBoard.com, або схожа інформація щодо працевлаштування доступна на сайті Europa.jobs.
Також є групи в фейсбуці, де виставляють різні вакансії та залишають контакти. Серед них: