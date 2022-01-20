Найбільш уживані українські фразеологізми у книзі "Язик до Туреччини доведе" подаються поруч з турецькими відповідниками. Про це розповіла Тетяна Фецан-Баштепе, викладачка української мови відділення україністики Стамбульського університету.

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Що відомо про збірку

Ідея створення такої книги виникла близько трьох років тому. Намір підтримав тодішній Генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман з дружиною Іриною.

За словами Тетяни Фецан-Баштепе, з пошуком відповідників українським фразеологізмам у турецькій мові допомогли студенти відділення україністики Стамбульського університету. Всього було відібрано до 250 фразеологізмів. Пізніше з цієї кількості обрали сотню найпоширеніших.

Фразеологізми – це жива, активна і повсякденна наша мова. Без знання фразеологізмів неможливе ознайомлення з культурою країни, її традиціями та звичаями. Щодня ми використовуємо багато ідіом і навіть не задумуємося над цим. Тому ми вирішили обрати для початку сотню найбільш вживаних – 100 фразеологізмів на щодень,

– ділиться Тетяна Фецан-Баштепе.

Жінка додала, що помилково вважати, наче 100 фразеологізмів – це невелика кількість. Бо на практиці підібрати турецький відповідник – це дуже важка робота.

Тетяна Фецан-Баштепе розповіла, що видавати збірку спочатку планували на базі Українського товариства солідарності в Стамбулі. Фінансово підтримати проєкт погодився почесний член товариства Біляль Ахмадов.

Коли почала працювати у Стамбульському університеті й побачила, який у нас потужний і творчий викладацький колектив, надзвичайно наполегливі та старанні студенти, вирішили спільно втілити цю ідею в життя. Унікальність збірки у тому, що в ній поєднана праця викладачів і студентів, якими ми дуже пишаємося,

– підсумовує Тетяна Фецан-Баштепе.

В Туреччині створили збірку українсько-турецьких фразеологізмів / Фото з фейсбуку Тетяни Фецан-Баштепе