Наиболее употребительные украинские фразеологизмы в книге "Язык до Турции доведет" подаются рядом с турецкими соответствиями. Об этом рассказала Татьяна Фецан-Баштепе , преподавательница украинского языка отделения украинистики Стамбульского университета.

Интересно "Украинцы за границей": о чем этот видеопроект и почему его стоит посмотреть

Что известно о сборнике

Идея создания такой книги возникла около трех лет назад. Намерение поддержал тогдашний Генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман с женой Ириной.

По словам Татьяны Фецан-Баштепе , с поиском ответчиков украинским фразеологизмам в турецком языке помогли студенты отделения украинистики Стамбульского университета . Всего было отобрано около 250 фразеологизмов. Позже из этого количества избрали сотню самых распространенных.

Фразеологизмы – это живой, активный и повседневный наш язык. Без знания фразеологизмов невозможно ознакомится с культурой страны, ее традициями и обычаями. Каждый день мы используем много идиом и даже не задумываемся над этим. Поэтому мы решили выбрать для начала сотню наиболее употребляемых – 100 фразеологизмов на каждый день,

– делится Татьяна Фецан-Баштепе.

Женщина добавила, что ошибочно считать, будто 100 фразеологизмов – это небольшое количество. Потому что на практике подобрать турецкий эквивалент – это очень тяжелая работа.

Татьяна Фецан-Баштепе рассказала, что издавать сборник первоначально планировали на базе Украинского общества солидарности в Стамбуле. Финансово поддержать проект согласился почётный член общества Биляль Ахмадов .

Когда начала работать в Стамбульском университете и увидела, какой у нас мощный и творческий преподавательский коллектив, очень настойчивые и старательные студенты, решили совместно воплотить эту идею в жизнь. Уникальность сборника в том, что в нем сочетается труд преподавателей и студентов, которыми мы очень гордимся,

– подытоживает Татьяна Фецан-Баштепе.