Автори звіту "Індекс цін у роздрібних магазинах" проаналізували майже 69 тисяч роздрібні ціни. Дослідження охопило всі дискаунтери, гіпермаркети, та супермаркети.
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Що найбільше подорожчало у польських магазинах
До п'ятірки лідерів серед товарів, що подорожчали з початку 2023 року, увійшли:
- паперові рушники – подорожчання на 58,8%;
- маргарин для випікання – подорожчання на 49,9%;
- туалетний папір – подорожчання на 47,1%;
- банан – подорожчання на 45.3%;
- яйця – подорожчання на 41,3%.
Трохи менше, ніж на 40% подорожчали пральний порошок, тверде мило та майонез. Останнє місце у першій десятці товарів, ціни на які підскочили найбільше, посідають кукурудзяні пластівці, що додали в ціні 34,3%.
Інфляція у Польщі знову зросла
При цьому Головне статистичне управління Польщі повідомило, що річна інфляція продовжує зростати, і у січні вона склала 17,2%. За місяць – із грудня – ціни зросли на 2,4%.
Згідно з прогнозом Головного статистичного управління, інфляція у 2023 році становитиме 13%.