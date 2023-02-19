Авторы отчета "Индекс цен в розничных магазинах" проанализировали около 69 тысяч розничных цен. Исследование охватило все дискаунтеры, гипермаркеты и супермаркеты.

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Что больше подорожало в польских магазинах

В пятерку лидеров среди товаров, подорожавших с начала 2023 года, вошли:

бумажные полотенца – подорожание на 58,8%;

– подорожание на 58,8%; маргарин для выпечки – подорожание на 49,9%;

– подорожание на 49,9%; туалетная бумага – подорожание на 47,1%;

– подорожание на 47,1%; банан – подорожание на 45.3%;

– подорожание на 45.3%; яйца – подорожание на 41,3%.

Чуть меньше, чем на 40% подорожали стиральный порошок, твердое мыло и майонез. Последнее место в первой десятке товаров, цены на которые подскочили больше всего, занимают кукурузные хлопья, прибавившие в цене 34,3%.

Инфляция в Польше снова выросла

Главное статистическое управление Польши сообщило, что годовая инфляция продолжает расти, и в январе она составила 17,2%. За месяц – с декабря – цены выросли на 2,4%.

Согласно прогнозу Главного статистического управления, инфляция в 2023 году составит 13%.