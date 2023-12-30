Японський лоукостер ZIPAIR наприкінці цього року повністю перефарбував свої борти. На хвості літака фігурувала літера "‎Z", тому авіакомпанія вирішила змінити дизайн.

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Позбулись ворожого символа

Перевізник не хотів, що його асоціювали з російською агресією в Україні. Тому менеджмент ZIPAIR вирішив зафарбувати "‎Z" на хвості всіх літаків та оновити форму для команди на борту. Це досить молода японська компанія, вона існує лише три роки. Тому ребрендинг – це досить рішучий крок для лоукостера.

На хвостах лайнерів ZIPAIR до минулого року була намальована величезна літера "‎Z", яка символізувала назву компанії. Але під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, на їхній військовій техніці були позначки "‎Z" та "‎V". Ці літери стали символами жахливих злочинів Росії.

Колишній дизайн літака ZIPAIR / Фото flickr.com

Японська авіакомпанія вирішила прибрати літеру зі своїх літаків, щоб не асоціюватися з російською агресією. Логотип змінили й перефарбували всі борти.

Деякі люди можуть подумати, що авіакомпанія підтримує російське вторгнення в Україну, коли вони бачать логотип без жодного пояснення,

– розповів президент ZIPAIR Сінго Нісіда.

Репутація важливіша

Спершу влітку 2022 року "‎Z" на хвостах літаків заклеїли спеціальними наліпками. Вони були виконані в брендових кольорах авіакомпанії – білому, чорному та зеленому.

Повноцінно перефарбовувати борти почали наприкінці 2022 року. Останній літак авіакомпанії ZIPAIR отримав новий дизайн та ліврею нещодавно.

Авіакомпанія ZIPAIR розпочала польоти у 2020 році. Зазвичай перевізники максимально довго зберігають свою стилістику, назву, кольори бренду. Тому рішення змінити дизайн літака було непростим для досить нового лоукостера. Але завдяки таким маніпуляціям, ZIPAIR вдалося уникнути репутаційних втрат через асоціацію з РФ.

Великі авіакомпанії готові повертатися до України

Провідні авіакомпанії світу готові повернутися до українських аеропортів. Очевидно, що польоти стануть можливими тільки після закінчення війни, але часу на відновлення авіасполучення знадобиться небагато.

Про це розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. За його словами, головний український аеропорт готовий швидко відновити роботу та повністю обладнаний для обслуговування рейсів.

Які компанії вже готові працювати в Україні: