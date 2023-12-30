Японский лоукостер ZIPAIR в конце этого года полностью перекрасил свои борта. На хвосте самолета фигурировала буква "Z", поэтому авиакомпания решила изменить дизайн.

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Избавились от враждебного символа

Перевозчик не хотел, что его ассоциировали с российской агрессией в Украине. Поэтому менеджмент ZIPAIR решил закрасить "Z" на хвосте всех самолетов и обновить форму для команды на борту. Это довольно молодая японская компания, она существует всего три года. Поэтому ребрендинг – это достаточно решительный шаг для лоукостера.

На хвостах лайнеров ZIPAIR до прошлого года была нарисована огромная буква "Z", которая символизировала название компании. Но во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину, на их военной технике были отметки "Z" и "V". Эти буквы стали символами ужасных преступлений России.

Бывший дизайн самолета ZIPAIR / Фото flickr.com

Японская авиакомпания решила убрать букву со своих самолетов, чтобы не ассоциироваться с российской агрессией. Логотип сменили и перекрасили все борта.

Некоторые люди могут подумать, что авиакомпания поддерживает российское вторжение в Украину, когда они видят логотип без объяснения.

– рассказал президент ZIPAIR Синго Нисида.

Репутация важнее

Сначала летом 2022 года "Z" на хвостах самолетов заклеили специальными наклейками. Они были выполнены в брендовых цветах авиакомпании – белом, черном и зеленом.

Полноценно перекрашивать борта начали в конце 2022 года. Последний самолет авиакомпании ZIPAIR получил новый дизайн и ливрею недавно.

Авиакомпания ZIPAIR начала полеты в 2020 году. Обычно перевозчики максимально долго сохраняют свою стилистику, название, цвет бренда. Поэтому решение сменить дизайн самолета было непростым для достаточно нового лоукостера. Но благодаря таким манипуляциям ZIPAIR удалось избежать репутационных потерь из-за ассоциации с РФ.

Крупные авиакомпании готовы возвращаться в Украину

Ведущие авиакомпании мира готовы вернуться в украинские аэропорты. Очевидно, что полеты станут возможны только после окончания войны, но времени на восстановление авиасообщения понадобится немного.

Об этом рассказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. По его словам, главный украинский аэропорт готов быстро возобновить работу и полностью оборудован для обслуживания рейсов.

Какие компании уже готовы работать в Украине: