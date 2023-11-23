Не лише найкрасивіша: яка країна лідирує у рейтингу найбезпечніших для соло-туристів

Протягом кількох останніх років соло-туризм залишається одним з головних туристичних трендів. Очевидно, що під час подорожей наодинці безпека відіграє чималу роль. Тому варто обирати місце призначення і за цим критерієм.

Так, Японію, яку раніше визнали найкрасивішою країною світу, також назвали і найбезпечнішою для соло-туристів. Це довело дослідження Reader's Digest.

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Японію назвали найбезпечнішою для соло-туристів

В Японії, країні висхідного сонця, яка славиться своїм захопливим поєднанням старовинних звичаїв і сучасних чудес, відвідувачів з-за кордону приваблюють не лише квітучі вишні та безтурботні храми, а й бездоганні показники безпеки.

Примітно, що Японія може похвалитися надзвичайно низьким рівнем злочинності, що значною мірою можна пояснити глибоко вкоріненою культурою поваги та ввічливості.

Японію визнали найбезпечнішою країною для індивідуальних мандрівників / Фото Unsplash

За нею у рейтингу розташувалися Ісландія, де зафіксовано один з найнижчих рівнів злочинності у світі, та Нова Зеландія, де крім низького рівня злочинності присутні сильне почуття спільності та завжди доброзичливі місцеві жителі.

10 найбезпечніших країн світу для соло-мандрівників

Японія; Ісландія; Нова Зеландія; Норвегія; Австрія; Канада; Сінгапур; Швейцарія; Південна Корея; Тайвань.

У яких ще країнах мандрівники можуть почуватися в безпеці?

Експерти з Berkshire Hathaway Travel Protection склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Під час свого дослідження фахівці провели опитування серед мандрівників, які побували у різних країнах за останні 5 років. Вони дізнавалися, наскільки безпечно туристи себе там почували та чи не сталися з ними неприємності.

Цього року серед найнебезпечніших країн з'явився новий лідер – Канада. Вона вирвалась уперед, залишивши позаду багаторічних лідерів Ісландію та Норвегію. Якщо плануєте подорож на наступний рік, маєте знати про напрямки, які визнали найбезпечнішими для туристів.