Найбезпечнішою країною на 2024 рік визнали Канаду. Вона вирвалась уперед, залишивши позаду багаторічних лідерів Ісландію та Норвегію. Якщо плануєте подорож на наступний рік, маєте знати про напрямки, які визнали найбезпечнішими для туристів.

Цікаво Де бюджетно відпочити на Різдво в Європі: рейтинг найкращих напрямків

Безпечна мандрівка у 2024 році

Експерти з Berkshire Hathaway Travel Protection проаналізували популярні туристичні локації і склали рейтинг найбезпечніших країн у світі. Під час свого дослідження фахівці провели опитування серед мандрівників, які побували у різних країнах за останні 5 років. Вони дізнавалися, наскільки безпечно туристи себе там почували та чи не сталися з ними неприємності.

Також дослідники врахували Глобальний індекс миролюбності та дані рейтингів безпеки подорожей Державного департаменту США.

Найбезпечнішою для туристів виявилась Канада. Там скоєно порівняно мало насильницьких злочинів. Також ця країна є толерантною до мандрівників ЛГБТК+, безпечною для самотніх жінок-туристок та має низький рівень терористичної загрози. Але це не означає, що туристи повинні забути про елементарні заходи безпеки. Навіть тут варто зберігати пильність, щоб врятувати себе від дрібних злочинів.

Канада – безпечна країна з чудовою природою / Фото Pexels

На другому місці в рейтингу опинилась Швейцарія. Країна також визнана безпечною для жінок та не має загрози терористичних атак. А на третій сходинці – Норвегія. Тут низький рівень насильницьких злочинів.

ТОП-10 країн світу, безпечних для туристів у 2024 році:

Канада; Швейцарія; Норвегія; Ірландія; Нідерланди; Великобританія; Португалія; Данія; Ісландія; Австралія.

А раніше інші експерти попередили про 9 напрямків, які краще не відвідувати у наступному році. Ці локації можуть бути переповнені туристами, забруднені або мати недостатній запас питної води. Куди не варто їхати відпочивати у 2024 році – дивіться у цьому матеріалі.