Так, Японію, яку раніше визнали найкрасивішою країною світу, також назвали і найбезпечнішою для соло-туристів. Це довело дослідження Reader's Digest.

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Японію назвали найбезпечнішою для соло-туристів

В Японії, країні висхідного сонця, яка славиться своїм захопливим поєднанням старовинних звичаїв і сучасних чудес, відвідувачів з-за кордону приваблюють не лише квітучі вишні та безтурботні храми, а й бездоганні показники безпеки.

Примітно, що Японія може похвалитися надзвичайно низьким рівнем злочинності, що значною мірою можна пояснити глибоко вкоріненою культурою поваги та ввічливості.

Японію визнали найбезпечнішою країною для індивідуальних мандрівників

Японію визнали найбезпечнішою країною для індивідуальних мандрівників / Фото Unsplash

За нею у рейтингу розташувалися Ісландія, де зафіксовано один з найнижчих рівнів злочинності у світі, та Нова Зеландія, де крім низького рівня злочинності присутні сильне почуття спільності та завжди доброзичливі місцеві жителі.

10 найбезпечніших країн світу для соло-мандрівників

  1. Японія;
  2. Ісландія;
  3. Нова Зеландія;
  4. Норвегія;
  5. Австрія;
  6. Канада;
  7. Сінгапур;
  8. Швейцарія;
  9. Південна Корея;
  10. Тайвань.

У яких ще країнах мандрівники можуть почуватися в безпеці?

Експерти з Berkshire Hathaway Travel Protection склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Під час свого дослідження фахівці провели опитування серед мандрівників, які побували у різних країнах за останні 5 років. Вони дізнавалися, наскільки безпечно туристи себе там почували та чи не сталися з ними неприємності.

Цього року серед найнебезпечніших країн з'явився новий лідер – Канада. Вона вирвалась уперед, залишивши позаду багаторічних лідерів Ісландію та Норвегію. Якщо плануєте подорож на наступний рік, маєте знати про напрямки, які визнали найбезпечнішими для туристів.