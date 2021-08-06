Також відео буде доступне для перегляду на ютубі. Про це повідомила другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовік.

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Про що телепередача

У рамках передачі розповідатимуть про історію та культуру України. Під час зйомок герої розписували писанки, готували українські національні страви (деруни та борщ) і узвар. Наприкінці відбувався виступ музикантки Катерини Гудзій, яка зіграла на бандурі.

Віолетта Удовік зазначила, що так відбувається активне просування позитивного іміджу України в Японії. Вона закликала приєднатися всіх охочих до пошуків точок дотику між двома країнами.

У Японії зняли телепередачу про Україну / Фото фейсбук Віолетти Удовік

У Японії зняли телепередачу про Україну / Фото фейсбук Віолетти Удовік

У Японії зняли телепередачу про Україну / Фото фейсбук Віолетти Удовік

У Японії зняли телепередачу про Україну / Фото фейсбук Віолетти Удовік

Також нагадуємо, що у японському місті Кіото створять український куточок. Там планують висадити каштани та встановлять пам'ятний знак.