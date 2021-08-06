Также видео будет доступно для просмотра на ютубе. Об этом сообщила второй секретарь Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик.
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О чем телепередача
В рамках передачи будут рассказывать об истории и культуре Украины. Во время съемок герои расписывали писанки, готовили украинские национальные блюда (деруны и борщ) и узвар. В конце происходило выступление Екатерины Гудзий, которая сыграла на бандуре.
Виолетта Удовик отметила, что так происходит активное продвижение положительного имиджа Украины в Японии. Она призвала присоединиться всех желающих к поискам точек соприкосновения между двумя странами.
В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик
В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик
В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик
В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик