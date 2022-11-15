Йдеться про цукерки Aji no Shinai? Am, що перекладається з японської – "Несмачно? Цукерки". Льодяники випустила місцева торгова мережа Lawson. Як запевняє виробник, вони без смаку та запаху. Відтак, розсмоктуючи цукерки, людина зможе відчути, як смакує порожнеча.

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Японські льодяники зі смаком порожнечі

На упаковці нових цукерок виробник вказав лише дві складові: синтетичний замінник цукру, з якого зазвичай варять сиропи, та натуральний підсолоджувач.

Ті, хто вже встиг скуштувати новинку, зізнаються, що деякий смак все ж є. Відчувається легка солодкавість, яка нагадує солодкавість білого рису.

Для кого призначені цукерки без запаху та смаку

Aji no Shinai? Am відмінно підійдуть тим, хто дбає про своє здоров'я, але поки ще не може відмовитися від класичних льодяників. Наприклад, багато хто за звичкою розсмоктує цукерки, коли пересихає в роті або першить у горлі.

В упаковці є 7 льодяників, за яку в Японії доведеться віддати 189 ієн (приблизно 50 гривень). На сьогодні новинка доволі популярна серед покупців.



Японські льодяники без запаху та смаку / Фото twitter