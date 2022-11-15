Речь идет о конфетах Aji no Shinai? Am, что переводится с японского – "Безвкусно? Конфеты". Леденцы выпустила местная торговая сеть Lawson. Как уверяет производитель, они не имеют вкуса и запаха. Следовательно, рассасывая конфеты, человек сможет почувствовать, какая на смак пустота.
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Японские леденцы со вкусом пустоты
На упаковке новых конфет производитель указал только две составляющие: синтетический заменитель сахара, из которого обычно варят сиропы, и натуральный подсластитель.
Те, кто уже успел отведать новинку, признаются, что некоторый вкус все же есть. Чувствуется легкая сладость, напоминающая сладость белого риса.
Для кого предназначены конфеты без запаха и вкуса
Aji no Shinai? Am отлично подойдут тем, кто заботится о своем здоровье, но пока еще не может отказаться от классических леденцов. Например, многие по привычке рассасывают конфеты, когда пересыхают во рту или перчит в горле.
В упаковке есть 7 леденцов, за которую в Японии придется отдать 189 иен (примерно 50 гривен). На сегодня новинка довольно популярна среди покупателей.
Японские леденцы без запаха и вкуса / Фото twitter