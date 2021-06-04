У Японії відкрили українську виставку: концерт мистецької асоціації – фото

У місті Йокогама, що у Японії, відбувся концерт скрипальки та голови Японсько-української асоціації Чіє Савада. Захід запровадили з метою поширення української культури за кордоном.
Подія відбулась за підтримки Посольства України у Японії 31 травня. У фоє посольства розгорнули фотовиставку українського традиційного вбрання.
Цікаво Українські артисти, чиї пісні залюбки наспівує весь світ
Авторкою виставки була українка Анна Сенік. На заході гості мали можливість придбати продукцію українського виробництва.
Під час заходу до глядачів з промовою звернулись колишній посол Японії в Україні пан Шікегі Сумі та другий секретар посольства Віолетта Удовік, які наголосили на унікальності української культури та розповіли про історію україно-японських зв'язків,
– мовиться у повідомленні посольства.
Додамо, що це не перша подібна культурна подія у Японії. Зокрема наприкінці травня у Токіо українська діаспора організувала парад українських вишиванок.
Українська виставка та концерт у Йокогамі: дивіться фото