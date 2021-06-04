Подія відбулась за підтримки Посольства України у Японії 31 травня. У фоє посольства розгорнули фотовиставку українського традиційного вбрання.

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Авторкою виставки була українка Анна Сенік. На заході гості мали можливість придбати продукцію українського виробництва.

Під час заходу до глядачів з промовою звернулись колишній посол Японії в Україні пан Шікегі Сумі та другий секретар посольства Віолетта Удовік, які наголосили на унікальності української культури та розповіли про історію україно-японських зв'язків,

– мовиться у повідомленні посольства.

Додамо, що це не перша подібна культурна подія у Японії. Зокрема наприкінці травня у Токіо українська діаспора організувала парад українських вишиванок.

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