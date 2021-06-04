Событие состоялось при поддержке Посольства Украины в Японии 31 мая. В фойе посольства развернули фотовыставку украинской традиционной одежды.

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Автором выставки была украинка Анна Сеник. На мероприятии гости имели возможность приобрести продукцию украинского производства.

Во время мероприятия к зрителям с речью обратились бывший посол Японии в Украине господин Шикеги Суми и второй секретарь посольства Виолетта Удовик, которые отметили уникальность украинской культуры и рассказали об истории украино-японских связей,

– говорится в сообщении посольства.

Добавим, что это не первое подобное культурное событие в Японии. В частности в конце мая в Токио украинская диаспора организовала парад украинских вышиванок.

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