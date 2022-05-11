На яку роботу беруть українських біженців у Польщі та скільки можна заробити без знання мови

Польща завжди була одним з основних напрямків для трудової міграції серед українців. Але яка ж ситуація на тамтешньому ринку праці зараз? Детальніше читайте на Закордон 24.

Так, з початком війни кількість громадян України в Польщі значно зросла. З 24 лютого до країни в'їхало понад 3,2 мільйона українців, більшість з яких також розраховують на працевлаштування. А зважаючи на те, що переважна більшість біженців – жінки з дітьми, то розберемося, на які типи робіт беруть українок та скільки за це платять.

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Робота у Польщі для українських жінок

Здебільшого жінки з України, які не мають досвіду та не володіють польською, влаштовуються на підприємства харчової промисловості. Багато вакансій є на рибзаводах, м’ясокомбінатах та на заводах із виготовлення делікатесів. Заробити на такій роботі можна від 3 400 до 3 600 злотих, а це приблизно 23 – 25 тисяч гривень.

Першим працевлаштуванням у Польщі може стати робота у логістиці та e-commerce. Роботодавці не вимагають від жінок попереднього досвіду чи знання мови. У такій сфері в обов'язки входить зазвичай комплектування замовлень та товарів, а в місяць можна заробити 3 200 злотих (майже 22 тисячі гривень).

Через війну кількість працевлаштованих у Польщі жінок з України перевищує кількість чоловіків – тільки агенція Gremi Personal з 24 лютого працевлаштувала понад тисячу жінок. Українські біженки почали шукати роботу десь через місяць після перебування в Польщі, бо спочатку їм потрібно було оговтатися від стресу. Деякі спеціально обирали фізичну роботу, щоби "перемкнутися,

– говорить директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Крім цього, у травні стартує туристичний сезон у Польщі. А це означає, що зросте кількість вакансій у сфері обслуговування. Готелі та ресторани найматимуть на роботу покоївок та помічниць на кухні. Оплата праці коливається у межах 3 500 – 3 600 злотих (24 – 25 тисяч гривень).

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