Може зіграти злий жарт: якщо не знати цього нюансу – пропущений рейс в аеропорту гарантовано

Аеропорти по всьому світу переходять на концепцію silent airport – "тихий аеропорт". Розуміючи, що для багатьох пасажирів політ може бути стресовим досвідом, аеропорти знижують рівень фонового шуму, щоб зменшити занепокоєння.

Через цю особливість аеропортів, турист може пропустити свій рейс. Річ у тім, що більшість людей звикли діяти після оголошень по гучномовному зв'язку, а під час активного "silent airport" – звук тихіший.

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Що таке "silent airport"?

У великих терміналах аеропортів гучномовці є значним джерелом фонового шуму. Ці часті оголошення, які можуть лунати щохвилини, передають інформацію про реєстрацію, посадку та процедури безпеки. Крім того, оголошення часто лунають кількома мовами, створюючи безперервний потік звуку для пасажирів і мандрівників.

Концепція "silent airport" передбачає, що кількість оголошень зводиться до мінімуму. У деяких терміналах через систему гучномовного зв'язку можна викликати лише пасажирів, які запізнюються. При цьому такі оголошення обмежуються певною частиною термінала, а не транслюються по всьому аеропорту.

У випадку, якщо аеропорт не робить оголошень, пасажири все одно можуть отримати інформацію через монітори, розташовані по всьому терміналу. На цих моніторах відображається така важлива інформація, як кількість стійок реєстрації в зоні прильоту та початок посадки в зоні вильоту.

Що треба знати про концепцію "silent airport" / Фото Unsplash

Концепція "тихого аеропорту" має на меті створити тихіше і спокійніше середовище біля повітряних виходів на посадку. З усім тим, така надмірна розслабленість може призвести до того, що пасажири ненавмисно запізнюються на свій рейс, неквапливо прогулюючись магазинами Duty Free.

Щоб гарантувати безперебійну авіаподорож, пасажирам рекомендується покладатися на інформаційні монітори в терміналі, а не на голосові оголошення, яких може взагалі не бути. Ці монітори надають актуальну інформацію про час посадки, зміни на виході на посадку та інші важливі деталі.