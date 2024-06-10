Из-за этой особенности аэропортов, турист может пропустить свой рейс. Дело в том, что большинство людей привыкли действовать после объявлений по громкой связи, а во время активного "silent airport" – звук тише.

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Что такое "silent airport"?

В больших терминалах аэропортов громкоговорители являются значительным источником фонового шума. Эти частые объявления, которые могут звучать ежеминутно, передают информацию о регистрации, посадку и процедуры безопасности. Кроме того, объявления часто звучат на нескольких языках, создавая непрерывный поток звука для пассажиров и путешественников.

Концепция "silent airport" предполагает, что количество объявлений сводится к минимуму. В некоторых терминалах через систему громкоговорящей связи можно вызвать лишь опаздывающих пассажиров,. При этом такие объявления ограничиваются определенной частью терминала, а не транслируются по всему аэропорту.

В случае, если аэропорт не делает объявлений, пассажиры все равно могут получить информацию через мониторы, расположенные по всему терминалу. На этих мониторах отображается такая важная информация, как количество стоек регистрации в зоне прилета и начало посадки в зоне вылета.

Что нужно знать о концепции "silent airport" / Фото Unsplash

Концепция "тихого аэропорта" имеет целью создать тихую и спокойную среду у воздушных выходов на посадку. Со всем тем, такая чрезмерная расслабленность может привести к тому, что пассажиры нечаянно опаздывают на свой рейс, неторопливо прогуливаясь магазинами Duty Free.

Чтобы гарантировать бесперебойное авиапутешествие, пассажирам рекомендуется полагаться на информационные мониторы в терминале, а не на голосовые объявления, которых может вообще не быть. Эти мониторы предоставляют актуальную информацию о времени посадки, изменения на выходе на посадку и другие важные детали.