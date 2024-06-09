Жертва Паола Гарсія мала вилетіти з аеропорту Форт-Лодердейла рейсом авіакомпанії Spirit Airlines увечері 3 березня. Однак, несподівано скасували рейс і повідомили всіх пасажирів, що вони можуть забрати свої речі в зоні видачі багажу.

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Пасажирка відстежила зниклий багаж до дому працівника

Паола розповіла, що зазвичай бере свою валізу на борт, але цього разу їй сказали, що вона має здати її.

Щонайменше дві години я чекала на свою рожеву сумку, в якій містилися Apple MacBook, Apple iPad, Apple Watch, прикраси, дорогий жіночий одяг і туалетні приналежності. Вона так і не з'явилася на багажній стрічці,

– каже американка.

Жінка додала, що авіакомпанія Spirit Airlines повідомила їй, що багаж було доставлено додому, але виявилося, що він так і не прибув. Взявши ситуацію у свої руки, Гарсія використала електронний маячок, щоб відстежити свої речі. Пристрій визначив місцеперебування багажу за адресою у Форт-Лодердейлі.

Винахідливе розслідування

Тоді Гарсія відвідала згадану адресу, але не змогла вступити в контакт ні з ким із присутніх. Перебуваючи там, вона зняла відео та фото, на яких видно численні предмети багажу, жоден з яких їй не належав. Згодом Гарсія зв'язалася з поліцією, щоб повідомити про ситуацію.



Пасажирка відшукала свій багаж самостійно / Фото Unsplash

Детектив зіставив адресу мешканця Базиля з базами даних працівників аеропорту і виявив, що той чергував у день крадіжки. Подальше розслідування виявило записи з камер спостереження, на яких видно, як підозрюваний заходить у камеру схову магазину, де він працював, з рожевою сумкою на роликах, яка відповідала опису викраденої речі. На відеозаписі видно, як Базиль виймає з сумки MacBook і різні дрібні предмети та перекладає їх в інші контейнери.

Після пред'явлення обвинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах третього ступеня Базиль не визнав себе винним і вніс заставу в розмірі 30 000 доларів. Наступне засідання суду призначено на 23 серпня, згідно з судовими документами.