Марк Джонсон – готельний експерт – розповів, який предмет справедливо можна вважати найбруднішим у номері. Мовиться про праску.

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Джонсон "здав" головний секрет готелів

За словами Джонсона, коли гості виїжджають, готельні працівники ретельно чистять усю кімнату. Більшість предметів проходять спеціальну обробку. Однак найчастіше це не стосується праски.

На відміну від інших предметів у готельних номерах, не є стандартною практикою чистити готельні праски щоразу, коли гості виїжджають,

– поскаржився Джонсон.

Він додав, що якщо праски й чистять, це відбувається вкрай рідко. Тому на них можуть залишатися мікроби від попередніх гостей номера.

Якщо у готелі терміново потрібно привести до ладу одяг, найкраще, перш ніж торкатися праски, одягнути на руку одноразову рукавичку.

Хоча, варто визнати, що досі ми не чули новин про те, як хтось підчепив якесь захворювання, скориставшись готельною праскою.

Готельні праски також становлять загрозу для одягу

Окрім того, Джонсон наголосив, що готельні праски – зазвичай дешевші та гіршої якості, аніж ті, якими ми користуємося вдома. Зокрема, аби не пошкодити тканину, потрібно ретельно перевіряти контроль температури, а також – подачу пари.