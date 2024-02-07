Марк Джонсон – гостиничный эксперт – рассказал, какой предмет справедливо можно считать самым грязным в номере. Речь идет об утюге.

Обратите внимание Путешественник в аэропорту разбил свой чемодан, а тогда ему аплодировал весь зал: причина – шокирует

Джонсон "сдал" главный секрет отелей

По словам Джонсона, когда гости выезжают, гостиничные работники тщательно чистят всю комнату. Большинство предметов проходят специальную обработку. Однако чаще всего это не касается утюга.

В отличие от других предметов в гостиничных номерах, не является стандартной практикой чистить гостиничные утюги каждый раз, когда гости выезжают,

– пожаловался Джонсон.

Он добавил, что если утюги и чистят, это происходит крайне редко. Поэтому на них могут оставаться микробы от предыдущих гостей номера.

Если в отеле срочно нужно привести в порядок одежду, лучше всего, прежде чем касаться утюга, надеть на руку одноразовую перчатку.

Хотя, стоит признать, что до сих пор мы не слышали новостей о том, как кто-то подцепил какое-то заболевание, воспользовавшись гостиничным утюгом.

Гостиничные утюги также представляют угрозу для одежды

Кроме того, Джонсон отметил, что гостиничные утюги – обычно дешевле и худшего качества, чем те, которыми мы пользуемся дома. В частности, чтобы не повредить ткань, нужно тщательно проверять контроль температуры, а также – подачу пара.