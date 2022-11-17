Его построят в 40 километрах от Варшавы. Отсюда будут отправляться скоростные поезда в крупнейшие польские города. Визуальной проекцией этого мегалетбища поделился портал Avianews.

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Что известно об аэропорте

Согласно результатам тендера основные объекты воздушных ворот будет проектировать консорциум британских фирм Foster + Partners и Buro Happold. Они определят, как будет выглядеть пассажирский терминал, железнодорожная станция и места пересадок пассажиров с одного вида транспорта на другой.

За эту работу подрядчики получат 150 миллионов евро от правительства Польши, создаваемого Centralny Port Komunikacyjny.

Терминал Centralny Port Komunikacyjny

Терминал Centralny Port Komunikacyjny / Официальная графика проекта

Концептуальный дизайн должны подготовить к середине 2023 года, остальные чертежи – в течение двух с половиной лет.

В новом аэропорту будут акцентироваться на пространстве, естественном освещении и озеленении.



Как выглядит новый аэропорт Польши​

Перед входом в терминал предполагается транзитный железнодорожный вокзал, с которого будут отправляться скорые поезда в крупнейшие города Польши.

Новый аэропорт сможет обслуживать 40 миллионов пассажиров в год. Но архитекторы спроектируют его так, что при необходимости это количество можно будет скорректировать – увеличить или снизить.



Терминал Centralny Port Komunikacyjny​

Отметим, сейчас крупнейшим аэропортом Польши является аэропорт Шопена, расположенный на окраине Варшавы. Оно имеет две пересекающиеся полосы и зажато инфраструктурой польской столицы. Поэтому в ближайшее время аэропорт достигнет своей максимальной пропускной способности, что не позволит дальнейшее увеличение трафика.