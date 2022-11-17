Як повідомляє ZUS, завдяки такій діджиталізації користувачі можуть розраховувати на отримання послуг у вихідні дні, коли традиційні візити до відповідних кабінетів неможливі. Додаток можна використовувати на смартфонах з операційними системами Android та iOS. Застосунок – безкоштовний.

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Хто може користуватися додатком від ZUS

Наразі mZUS буде корисний людям, для яких передбачені сімейні пільги. У початковий період роботи клієнти зможуть подавати заявки на отримання виплат в рамках програм "Добрий старт" чи отримання допомоги по догляду за дитиною "500+". У довгостроковій перспективі функціонал буде розширено, щоб включити додаткові сімейні пільги, наприклад, заявки на серцево-легеневу реанімацію та фінансування дитячих садків (DZ).

Ми хочемо надати нашим клієнтам якомога ширші можливості, аби вони могли подати заявку на пільги, які виплачує ZUS. Ми виходимо з того, що важливо всіляко полегшити батькам процес оформлення коштів. Ми добре знаємо, що догляд за дитиною та домом займає багато часу. Сподіваємося, що завдяки додатку вдасться скоротити час звернення за пільгами,

– наголосила президентка ZUS Гертруда Устінська.

Вона додала, що можливість подавати заяви в електронному вигляді – це, перш за все, велика зручність для батьків, які самі вирішують, коли це робити: вранці, в обід чи ввечері.

У Польщі запустили додаток mZUS / Фото dobreprogramy

Які функції доступні в додатку mZUS

користувачі можуть легко подайте заявку на отримання виплат 500+ і 300+;

перевірити статус надісланих заяв та інформацію про виплату допомоги;

отримувати повідомлення від ZUS, наприклад, про новий пільговий період;

прочитати оновлену інформацію від держави.

Зауважте! Для активації додатка необхідно прив'язати його до профілю PUE. А це означає, що без профілю PUE клієнт не зможе користуватися додатком. Весь процес покроково описано в самій програмі mZUS.