Зважаючи на те, що країни Європи виділяють чимало ресурсів, аби прийняти в себе біженців з України та надати їм усе необхідне, соціологи вирішили з'ясувати, чи всі українці отримують хоч якусь допомогу.
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В опитуванні взяли участі ті громадяни України, які через війну шукали прихистку за кордоном, але зараз уже повернулися додому. Працівники Центру Разумкова з 11 квітня по 6 травня 2022 року опитали 105 повнолітніх респондентів. Опитування проводилося у Закарпатській області.
Оцінка допомоги, що надавалася біженцям за кордоном: результати опитування
Так, 64% респондентів розповіли, що отримували допомогу від державних органів тієї країни, у якій вони зупинилися, а ще 64% зізналися, що їм допомагали пересічні громадяни країни перебування. Примітно те, що з ними українці раніше не були знайомі.
Крім цього, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% – усіляко підтримували родичі, знайомі чи друзі. Ще 29% допомогла своя держава (Україна). Звісно, не залишилися осторонь релігійні організації та закордонні фонди чи установи – від них отримали допомогу по 18% біженців з України.
І лише 4% громадян України зізналися, що не отримували жодної допомоги, перебуваючи у чужій країні під час російсько-української війни.
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Чи задоволені українці наданою допомогою за межами України
- 62% – дуже нею задоволені;
- 29% – скоріше задоволені;
- 6% – скоріше не задоволені;
- жоден біженець не відповів, що зовсім не задоволений допомогою.
Йдеться про підтримку та допомогу, яка була надана громадянам України у тих країнах, де вони шукали прихистку через війну.
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