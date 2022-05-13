За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, за спрощеною схемою уже видано понад 100 тисяч віз громадянам України, які були змушені покинути свої домівки через війну. Якщо бути точними, то у Великій Британії 102 300 українців знайшли прихисток від цинічного повномасштабного вторгнення окупантів на українські землі.

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Крім цього, місцеві жителі активно долучаються до урядової програми "Будинки для України".

Що відомо про програму "Будинки для України"

Стартувала програма ще у середині березня. За її умовами, кожен охочий британець може виділити ціле або частину свого житла для біженців з України. Уже близько 150 тисяч жителів Великої Британії зголосилися прийняти у себе українців, які рятуються від війни.

Серед основних умов вказано, що не лише громадяни Великої Британії може стати спонсором для оформлення українським біженцям гуманітарної візи, а й іноземці, які на законних підставах проживають в країні. Крім цього, в учасника програми "Будинки для України" повинна бути вільна кімната або квартира, де могли б зупинитися українці. Безкоштовний прихисток надається від пів року.

Ба більше, держава сама заохочує британців долучатися до доброї справи. Країна виплачуватиме учасникам програми фінансову допомогу – по 350 фунтів на кожного запрошеного біженця щомісяця.

Однак потенційні спонсори висловлюють своє невдоволення через бюрократію. Йдеться про те, що багато хто з них уже допоміг біженцям з поданням електронних заявок на візу, але не може домогтися від МВС країни відповіді про статус своїх звернень. Річ у тому, що термін розгляду заявок офіційно не встановлений.

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Зауважте! Термін дії гуманітарної візи – 3 роки. Впродовж цього періоду повнолітні українці мають право працювати та навіть отримувати соціальні виплати.

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