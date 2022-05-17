Учитывая, что страны Европы выделяют немало ресурсов, чтобы принять у себя беженцев из Украины и предоставить им все необходимое, социологи решили выяснить, получают ли все украинцы хоть какую помощь.
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В опросе приняли участие те граждане Украины, которые из-за войны искали убежища за границей, но сейчас уже вернулись домой. Сотрудники Центра Разумкова с 11 апреля по 6 мая 2022 года опросили 105 совершеннолетних респондентов. Опрос проводился в Закарпатской области.
Оценка помощи, предоставляемая беженцам за границей: результаты опроса
Так, 64% респондентов рассказали, что получали помощь от государственных органов той страны, где они остановились, а еще 64% признались, что им помогали рядовые граждане страны пребывания. Примечательно, что с ними украинцы раньше не были знакомы.
Кроме этого, 56% получали помощь от волонтерских организаций, 39% – всячески поддерживали родственники, знакомые или друзья. Еще 29% помогло свое государство (Украина). Конечно, не остались в стороне религиозные организации и зарубежные фонды или учреждения – от них получили пособие по 18% беженцев из Украины.
И только 4% граждан Украины признались, что не получали никакой помощи, находясь в чужой стране во время российско-украинской войны.
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Довольны ли украинцы предоставленной помощью за пределами Украины
- 62% – очень ею удовлетворены;
- 29% – скорее удовлетворены;
- 6% – скорее недовольны;
- ни один беженец не ответил, что совсем не доволен помощью.
Речь идет о поддержке и помощи, оказанной гражданам Украины в тех странах, где они искали убежища из-за войны.
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