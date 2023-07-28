Ніколи не вдягайте ці речі в літак: несподівані причини

Під час тривалої подорожі потрібно думати не лише про модний образ, а й про те, як ви будете почуватися під час перельоту. Тому в салоні літака комфорт перемагає моду.

Занадто тісні джинси, синтетичні речі та підбори – мандрівники часто припускаються помилок, коли збираються в аеропорт. А пасажирів у занадто відвертому вбранні можуть взагалі не пустити на борт. Секрети найкращого образу для перельоту розкрив американський бортпровідник Андреа Фішбах.

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Тісний одяг

Це найпростіший спосіб порушити циркуляцію крові і створити дискомфорт на весь час перельоту. За словами фахівця, короткі шорти та тісні джинси можуть навіть спровокувати тромбоз. Не кажучи вже про те, що це буде мучити вас цілу дорогу.

Контактні лінзи

У літаку краще замінити контактні лінзи окулярами. На великій висоті вологість знижується, а сухе повітря подразнює очі. Також не дуже зручно змінювати лінзи в туалеті літака під час руху. Тому 1:0 на користь окулярів.

Синтетика

Синтетичні речі можуть моментально загорітися. Також варто відмовитись від одягу зі штучного чи справжнього хутра. Вбрання зі щільної натуральної тканини буде безпечнішим для пасажира, якщо на борту почнеться пожежа. Зрештою і за відчуттями натуральні тканини – це приємніше, особливо, коли годинами не можеш переодягнутися.

Високі підбори

Незручне взуття на підборах буде заважати в салоні літака. До того ж рейс можуть перенести і потрібно буде тривалий час провести на ногах. Також ви можете запізнюватись, доведеться бігти до термінала. Туфлі на підборах завжди виготовляють із твердих матеріалів, тому ваші ноги набрякнуть і будуть боліти. І головне: якщо на борту трапиться аварійна ситуація, буде дуже непросто евакуюватися на шпильках.

Кеди або кросівки – зручна альтернатива підборам / Фото Unsplash

Менше металу

Перевірте, щоб на одязі не було металевих вставок, інакше вас попросять його зняти. Металошукач під час перевірки відреагує не лише на пряжку ременя, але і на кісточки у бюстгальтері.

Аромати

Не зловживайте парфумами перед вильотом. Солодкі або важкі аромати можуть не подобатися іншим пасажирам, які сидять поруч. Повітря в літаку циркулює по салону, тому різкий запах може спровокувати алергію.

Подушки під шию

На перший погляд, такі подушки під шию виглядають дуже зручно. Але насправді вони не забезпечують анатомічно правильного положення хребта під час довгої поїздки. Це може стати причиною головного болю, оніміння рук та ніг та дискомфорту для всього тіла.

Подумайте ще раз щодо подушок під шию / Фото The Cabeau Evolution