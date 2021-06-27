Яким повітрям дихають жителі Німеччини: назви найбрудніших та найчистіших міст

Європейське агентство з довкілля оновило звіт про те, яка ситуація з чистотою повітря у німецьких мегаполісах. З'ясувалося, що найбільш забрудненим повітрям дихають жителі столиці. Проте, якщо оцінювати загальну ситуацію у ЄС, то якість повітря у Берліні ще можна сприймати як норму.

Експерти EEA здійснювали заміри на предмет вмісту в повітрі дрібнодисперсних частинок. Дослідження проводили у 52 містах Німеччини.

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Жителі яких німецьких міст дихають чистим повітрям

Найнижчий рівень концентрації частинок атмосфері (particulate matter, PM) зафіксували в нижньосаксонському Геттінгені. Там середньорічний показник становив близько 7,3 мікрометра на кубічний метр.

Також до списку міст з гарною якістю повітря потрапили:

Фрайбург;

Дармштадт;

Любек;

Ганновер.

Де повітря є забрудненим

У Берліні концентрація частинок PM становила 13,1 мікрометра на кубічний метр. Це найвищий рівень забруднення повітря у країні.

У перелік великих німецьких міст зі забрудненим повітрям Європейське агентство з довкілля (EEA) також вписало:

Гельзенкірхен;

Пассау;

Нюрнберг;

Шпайєр.

У Берліні – найбрудніше повітря серед міст Німеччини / Фото Unsplash

Проте, в масштабах Європи ситуація в містах Німеччини не здається критичною. В інших локаціях ЄС все значно гірше. Наприклад, польське місто Новий Сонч має середньорічний показник вмісту частинок PM в атмосфері аж близько 27,3 мікрограма на кубічний метр. Тобто, повітря там вдвічі забрудненіше, ніж у Берліні.

Жахливим повітрям дихають також жителі столиці України. Так, у квітні 2020 року Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря. Завідувач відділу інформатики довкілля Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець тоді пояснив, що найчастіше причинами смогу у столиці України стають пилові бурі, пожежі та промислові викиди.

Жителі Києва дихають забрудненим повітрям / Фото Unsplash