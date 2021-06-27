Эксперты EEA осуществляли замеры на предмет содержания в воздухе мелкодисперсных частиц. Исследования проводились в 52 городах Германии.

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Жители каких немецких городов дышат чистым воздухом

Самый низкий уровень концентрации частиц в атмосфере (particulate matter, PM) зафиксировали в нижнесаксонском Геттингене . Там среднегодовой показатель составлял около 7,3 микрометра на кубический метр.

Также в список городов с хорошим качеством воздуха попали:

Фрайбург;

Дармштадт;

Любек;

Ганновер.

Где воздух является загрязненным

В Берлине концентрация частиц PM составила 13,1 микрометра на кубический метр. Это самый высокий уровень загрязнения воздуха в стране.

В перечень крупных немецких городов с загрязненным воздухом Европейское агентство по окружающей среде (EEA) также вписало:

Гельзенкирхен;

Пассау;

Нюрнберг;

Копье.

В Берлине самый грязный воздух среди городов Германии / Фото Unsplash

Однако, в масштабах Европы ситуация в городах Германии не кажется критической. В других локациях ЕС все значительно хуже. Например, польский город Новый Сонч имеет среднегодовой показатель содержания частиц PM в атмосфере до около 27,3 микрограмма на кубический метр. То есть, воздух там вдвое грязнее, чем в Берлине.

Ужасным воздухом дышат также жители столицы Украины. Так, в апреле 2020 года Киев возглавил антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха. Заведующий отделом информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец тогда объяснил, что чаще всего причинами смога в столице Украины становятся пыльные бури, пожары и промышленные выбросы.