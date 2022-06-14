Как правило, путешественники не всегда помнят номера разных экстренных служб той страны, в которую прибыли. Однако каждому следует знать о существовании единой линии 112, на которую можно дозвониться из любого европейского государства.

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Когда нужно звонить на номер 112

Обращаться за помощью в экстренные службы следует тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей, окружающей среде или имуществу. Самые распространенные случаи:

  • вы заметили пожар в доме, загорелся автомобиль, пожар в лесах или на других объектах;
  • необходимо спасти людей, попавших в аварию, вытащить их из-под обломков упавших строений или деревьев;
  • произошло ДТП, участники которого получили серьезные травмы;
  • вы нашли подозрительный багаж или объект;
  • заметили человека без сознания;
  • вы не в состоянии остановить кровотечение себе или другому человеку;
  • кто-то задыхается или не может дышать;
  • кого-то ударило током;
  • вы стали свидетелем попытки самоубийства;
  • вы стали свидетелем уличной драки или иного насилия;
  • кража кошелька или иного имущества, нападение или ограбление;
  • вы хотите сообщить в полицию информацию, которая поможет в расследовании, или информацию о разыскиваемых или пропавших без вести.

При каких обстоятельствах не звонить по номеру экстренной помощи

  • сообщить о несуществующем событии;
  • просто проверить, работает ли экстренный вызов;
  • узнать точное время (эта функция была отменена);
  • уточнить номера телефонов;
  • спросить о расписании транспорта и при других неподходящих ситуациях.

Как правильно совершить вызов

  • Кратко и четко опишите ситуацию, в которой вы оказались.
  • Назовите имя и фамилию, номер телефона, с которого звоните.
  • Расскажите, что произошло и сколько людей нуждаются в помощи.
  • Старайтесь назвать точный адрес, куда нужно отправить соответствующие службы.
  • По требованию диспетчера сообщите дополнительную информацию. На все вопросы отвечайте коротко и ясно.

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