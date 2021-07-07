Проте, зарплати у регіонах країни дуже відрізняється. У деяких випадках ця різниця становить понад 2 000 злотих.
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Зарплати жителів Польщі у різних регіонах
Очікувано, що найбільше заробляють жителі столиці та районів, наближених до неї. Натомість найменші доходи отримують у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
Загалом ситуація щодо доходів жителів Польщі (у злотих) за перший квартал 2021 року (нетто) виглядає так:
- Варшавський регіон – 5 309,96;
- Малопольське воєводство – 4 374,78;
- Поморське воєводство – 4 372,19;
- Нижньосілезьке воєводство – 4 368,52;
- Сілезьке воєводство – 4 254,74;
- Лодзинське воєводство – 4 154,47;
- Мазовецький регіон – 4 126,59;
- Західнопоморське воєводство – 4 097,62;
- Опольське воєводство – 4 096,31;
- Великопольське воєводство – 3 945,25;
- Підляське воєводство – 3 924,45;
- Свентокшиське воєводство – 3 912,72;
- Куявсько-Поморське воєводство – 3 905,67;
- Любуське воєводство – 3 884,41;
- Підкарпатське воєводство – 3 832,13;
- Вармінсько-Мазурське воєводство – 3 831,3.
Аналогічні дані за минулий рік є такими (у злотих нетто):
- Варшавський регіон – 5 082,39;
- Малопольське воєводство – 4 066,56;
- Поморське воєводство – 4 131,86;
- Нижньосілезьке воєводство – 4 102,61;
- Сілезьке воєводство – 4 000,40;
- Лодзинське воєводство – 3 838,82;
- Мазовецький регіон – 3 838,82;
- Західнопоморське воєводство – 3 795,67;
- Опольське воєводство – 3 795,67;
- Великопольське воєводство – 3 687,67;
- Підляське воєводство – 3 659,26;
- Свентокшиське воєводство – 3 599,09;
- Куявсько-Поморське воєводство – 3 624,69;
- Любуське воєводство – 3 624,69;
- Підкарпатське воєводство – 3 516,49;
- Вармінсько-Мазурське воєводство – 3 512,04.
Карта порівняння доходів жителів Польщі за 2020 – 2021 роки / Зображення Business Insider
Звідси, в середньому житель Польщі став отримувати на 322 злотих більше. Водночас простежується зменшення розриву між максимальним та мінімальним співвідношенням середньої зарплати до мінімальної. Якщо у попередньому році ці показники становили 2,7 та 1,8 раза, то у поточному році – 2,6 та 1,9 відповідно.