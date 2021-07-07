Проте, зарплати у регіонах країни дуже відрізняється. У деяких випадках ця різниця становить понад 2 000 злотих.

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Зарплати жителів Польщі у різних регіонах

Очікувано, що найбільше заробляють жителі столиці та районів, наближених до неї. Натомість найменші доходи отримують у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Загалом ситуація щодо доходів жителів Польщі (у злотих) за перший квартал 2021 року (нетто) виглядає так:

Варшавський регіон – 5 309,96;

Малопольське воєводство – 4 374,78;

Поморське воєводство – 4 372,19;

Нижньосілезьке воєводство – 4 368,52;

Сілезьке воєводство – 4 254,74;

Лодзинське воєводство – 4 154,47;

Мазовецький регіон – 4 126,59;

Західнопоморське воєводство – 4 097,62;

Опольське воєводство – 4 096,31;

Великопольське воєводство – 3 945,25;

Підляське воєводство – 3 924,45;

Свентокшиське воєводство – 3 912,72;

Куявсько-Поморське воєводство – 3 905,67;

Любуське воєводство – 3 884,41;

Підкарпатське воєводство – 3 832,13;

Вармінсько-Мазурське воєводство – 3 831,3.

Аналогічні дані за минулий рік є такими (у злотих нетто):

Варшавський регіон – 5 082,39;

Малопольське воєводство – 4 066,56;

Поморське воєводство – 4 131,86;

Нижньосілезьке воєводство – 4 102,61;

Сілезьке воєводство – 4 000,40;

Лодзинське воєводство – 3 838,82;

Мазовецький регіон – 3 838,82;

Західнопоморське воєводство – 3 795,67;

Опольське воєводство – 3 795,67;

Великопольське воєводство – 3 687,67;

Підляське воєводство – 3 659,26;

Свентокшиське воєводство – 3 599,09;

Куявсько-Поморське воєводство – 3 624,69;

Любуське воєводство – 3 624,69;

Підкарпатське воєводство – 3 516,49;

Вармінсько-Мазурське воєводство – 3 512,04.

Карта порівняння доходів жителів Польщі за 2020 – 2021 роки / Зображення Business Insider

Звідси, в середньому житель Польщі став отримувати на 322 злотих більше. Водночас простежується зменшення розриву між максимальним та мінімальним співвідношенням середньої зарплати до мінімальної. Якщо у попередньому році ці показники становили 2,7 та 1,8 раза, то у поточному році – 2,6 та 1,9 відповідно.

Нагадуємо, що курс злотого становить 7,18 за даними НБУ станом на 07 липня 2021 року.