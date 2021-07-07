Однако, зарплаты в регионах страны сильно отличается. В некоторых случаях эта разница составляет более 2 000 злотых.

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Зарплаты жителей Польши в разных регионах

Ожидаемо, что больше всего зарабатывают жители столицы и районов, приближенных к ней. А самые маленькие доходы получают в Варминско-Мазурском воеводстве.

В целом ситуация по доходам жителей Польши (в злотых) за первый квартал 2021 года (нетто) выглядит так:

  • Варшавский регион  5 309,96;
  • Малопольское воеводство  4374,78;
  • Поморское воеводство  4372,19;
  • Нижнесилезское воеводство  4368,52;
  • Силезское воеводство  4254,74;
  • Лодзинское воеводство  4154,47;
  • Мазовецкий регион  4126,59;
  • Западнопоморское воеводство  4097,62;
  • Опольское воеводство – 4096,31;
  • Великопольское воеводство  3945,25;
  • Подляское воеводство  3924,45;
  • Свентокшиское воеводство  3912,72;
  • Куявско-Поморское воеводство  3905,67;
  • Любушское воеводство  3884,41;
  • Подкарпатское воеводство  3832,13;
  • Варминско-Мазурское воеводство – 3831,3.

Аналогичные данные за прошлый год (в злотых нетто):

  • Варшавский регион  5 082,39;
  • Малопольское воеводство  4 066,56;
  • Поморское воеводство – 4 131,86;
  • Нижнесилезское воеводство  4 102,61;
  • Силезское воеводство  4 000,40;
  • Лодзинское воеводство  3 838,82;
  • Мазовецкий регион – 3 838,82;
  • Западнопоморское воеводство  3 795,67;
  • Опольское воеводство  3 795,67;
  • Великопольское воеводство – 3 687,67;
  • Подляское воеводство – 3 659,26;
  • Свентокшиское воеводство – 3 599,09;
  • Куявско-Поморское воеводство – 3 624,69;
  • Любушское воеводство – 3 624,69;
  • Подкарпатское воеводство – 3 516,49;
  • Варминско-Мазурское воеводство – 3 512,04.

Карта сравнения доходов жителей Польши за 2020 – 2021 годы / Изображения Business Insider

Отсюда, в среднем житель Польши стал получать на 322 злотых больше. В то же время прослеживается уменьшение разрыва между максимальным и минимальным соотношением средней зарплаты к минимальной. Если в предыдущем году эти показатели составляли 2,7 и 1,8 раза, то в текущем году – 2,6 и 1,9 соответственно.