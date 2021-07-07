Однако, зарплаты в регионах страны сильно отличается. В некоторых случаях эта разница составляет более 2 000 злотых.

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Зарплаты жителей Польши в разных регионах

Ожидаемо, что больше всего зарабатывают жители столицы и районов, приближенных к ней. А сам ы е маленькие доходы получают в Варминско-Мазурском воеводстве.

В целом ситуация по доходам жителей Польши (в злотых) за первый квартал 2021 года (нетто) выглядит так:

Варшавский регион – 5 309,96;

– Малопольское воеводство – 4374,78;

– Поморское воеводство – 4372,19;

– Нижнесилезское воеводство – 4368,52;

– Силезское воеводство – 4254,74;

– Лодзинское воеводство – 4154,47;

– Мазовецкий регион – 4126,59;

– Западнопоморское воеводство – 4097,62;

– Опольское воеводство – 4096,31;

– Великопольское воеводство – 3945,25;

– Подляское воеводство – 3924,45;

– Свентокшиское воеводство – 3912,72;

– Куявско-Поморское воеводство – 3905,67;

– Любушское воеводство – 3884,41;

– Подкарпатское воеводство – 3832,13;

– Варминско-Мазурское воеводство – 3831,3.

Аналогичные данные за прошлый год (в злотых нетто):

Варшавский регион – 5 082,39;

– Малопольское воеводство – 4 066,56;

– Поморское воеводство – 4 131,86;

– Нижнесилезское воеводство – 4 102,61;

– Силезское воеводство – 4 000,40;

– Лодзинское воеводство – 3 838,82;

– Мазовецкий регион – 3 838,82;

– Западнопоморское в оеводство – 3 795,67;

– Опольское воеводство – 3 795,67;

– Великопольское воеводство – 3 687,67;

– Подляское воеводство – 3 659,26;

– Свентокшиское воеводство – 3 599,09;

– Куявско-Поморское воеводство – 3 624,69;

– Любушское воеводство – 3 624,69;

– Подкарпатское воеводство – 3 516,49;

– Варминско-Мазурское воеводство – 3 512,04.

Карта сравнения доходов жителей Польши за 2020 – 2021 годы / Изображения Business Insider

Отсюда, в среднем житель Польши стал получать на 322 злотых больше. В то же время прослеживается уменьшение разрыва между максимальным и минимальным соотношением средней зарплаты к минимальной. Если в предыдущем году эти показатели составляли 2,7 и 1,8 раза, то в текущем году – 2,6 и 1,9 соответственно.