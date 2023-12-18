У Польщі дефіцит робочих рук: кого шукатимуть на роботу у 2024 році

У Польщі значної присутності українських та іноземних працівників недостатньо, щоб задовольнити постійний дефіцит робочої сили. У 2024 році прогнозується високий попит на окремі професії на ринку праці.

Більшість з них пов'язані з фізичною працею. Тож яких працівників будуть шукати на роботу найбільше у Польщі в наступному році, дослідила міграційна платформа EWL.

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Кого у Польщі шукатимуть на роботу у 2024-му

Згідно зі щорічним дослідженням "Барометр професій", наступного року в Польщі прогнозується дефіцит працівників у 28 професіях. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь, де бракуватиме:

покрівельників та монтажників;

мулярів;

тинькарів;

теслярів;

столярів.

Залишиться дефіцит спеціалістів і у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників на склади.

Зазначається, що війна є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі.

Дефіцит і серед медиків та вчителів

Також по всій Польщі не вистачає лікарів, медсестер та акушерок, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

У Польщі бракує працівників в сфері медицини / Фото Unsplash

В освітній галузі треба більше фахівців:

викладачів практичного професійного навчання;

вчителів загальноосвітніх предметів;

вчителів професійно-технічних предметів;

вихователів дитячого садка;

вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 році бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов'язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які переїхали через війну,

– каже директор EWL.

За прогнозами експерта, у 2024 році у Польщі й надалі потребуватимуть працівників з інших країн. Громадяни України залишаються пріоритетними у працевлаштуванні.

Кількість українських біженців у Польщі знову зростає

Останнім часом потік українських біженців до Польщі знову набрав обертів. Починаючи з весни 2023 року, число українців скорочувалось, а тепер їхня чисельність зросла. Так, наприкінці жовтня цього року чисельність українських біженців у Польщі сягнула 957 000 осіб, тоді як наприкінці вересня вона була на 2 тисяч осіб менша.

Аналітики пов'язують це з двома основними причинами:

відновленням атак на енергоструктуру України, які підвищують ризик залишитися на зиму без світла і тепла;

сезонним збільшенням вакансій в економіці Польщі.

На думку експертів, у світлі зазначених обставин існує ймовірність продовження потоку біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.