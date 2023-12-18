Большинство из них связано с физическим трудом. Так каких работников будут искать на работу больше всего в Польше в следующем году, исследовала миграционная платформа EWL.

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Кого в Польше будут искать на работу в 2024 году

Согласно ежегодному исследованию "Барометр профессий", в следующем году в Польше прогнозируется дефицит работников в 28 профессиях. Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль, где будет не хватать:

кровельщиков и монтажников;

каменщиков;

штукатур;

плотников;

столяров.

Остается дефицит специалистов и в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников на склады.

Отмечается, что война является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы – логистика, строительная и транспортная отрасли.

Дефицит и среди медиков и учителей

Также по всей Польше не хватает врачей, медсестер и акушерок, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

В Польше не хватает работников в сфере медицины / Фото Unsplash

В образовательной отрасли нужно больше специалистов:

преподавателей практического профессионального обучения;

учителей общеобразовательных предметов;

учителей профессионально-технических предметов;

воспитателей детского сада;

учителей спецшкол и интеграционных классов.

Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехавших из-за войны,

– говорит директор EWL.

По прогнозам эксперта, в 2024 году в Польше и дальше будут нуждаться работники из других стран. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве.

Число украинских беженцев в Польше снова растет

В последнее время поток украинских беженцев в Польшу снова набрал обороты. Начиная с весны 2023 года число украинцев сокращалось, а теперь их численность выросла. Так, в конце октября этого года численность украинских беженцев в Польше достигла 957 000 человек, тогда как в конце сентября она была на 2 тысячи человек меньше.

Аналитики связывают это с двумя основными причинами:

восстановлением атак на энергоструктуру Украины, повышающих риск остаться на зиму без света и тепла;

сезонным ростом вакансий в экономике Польши.

По мнению экспертов, в свете указанных обстоятельств существует вероятность продолжения потока беженцев в Польшу. Но в ближайшие месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться ситуация.