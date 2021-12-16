За даними польського ресурсу про фінанси Raport PRNews.pl, 1,2 мільйона іноземців обслуговуються у банках Польщі. Серед них щокварталу зростає кількість українців.

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Які польські банки найчастіше обирають українці

Найбільше клієнтів з України обслуговує BNP Paribas – понад 230 тисяч осіб. Користується популярністю також Santander Bank Polska – у цій установі мають рахунки 200 тисяч українців. Третє місце з кількістю 130 тисяч користувачів посідає банк Pekao.

Загалом перелік польських банків, в яких найбільша кількість клієнтів з України, виглядає таким чином:

BNP Paribas – 230 809 осіб;

Santander Bank Polska – 203 221 особа;

Pekao – 130 525 осіб;

Alior Bank – 25 393 особи;

Credit Agricole – 15 566 осіб;

Santander Consumer Bank – 13 235 осіб;

Bank Pocztowy – 11 255 осіб.

До слова, українці можуть відкрити рахунок не в кожному польському банку. Фінансові установи мають власні переліки вимог. Наприклад, щоб стати клієнтом деяких банків, треба мати статус резидента. Інші установи надають можливість відкрити рахунок зі закордонним паспортом, якщо особа підтвердить легальне перебування в Польщі.

Нагадуємо, як відкрити та закрити рахунок в польському банку та які умови діють для українців у найпопулярніших установах.

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