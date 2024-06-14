Оренда авто у 2024-му: в яких містах Європи туристам найдешевше обійдеться прокат

Велика кількість туристів обирають для подорожей за кордон орендовані автомобілі, а не громадський транспорт. Такий вибір дозволяє їм насолоджуватися більшою гнучкістю у своїх планах подорожей і отримувати доступ до віддалених місць, до яких нелегко дістатися автобусом чи поїздом.

У нещодавньому дослідженні, проведеному сервісом бронювання подорожей Skyscanner, було проаналізовано ціни на оренду автомобілів у містах Європи, щоб визначити найбільш вигідні місця для оренди авто.

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Очолила рейтинг столиця Мальти Валлетта, де середня ціна за день оренди авто становить 20,68 фунта стерлінгів (близько 26,5 доларів).

При цьому найкращою країною Європи для подобової оренди машин визнали Іспанію – одразу чотири її міста потрапили до першої десятки рейтингу.

10 міст Європи з найдешевшими цінами на оренду авто

Валлетта, Мальта – 20,68 фунта стерлінгів (близько 26,5 доларів). Фару, Португалія – 22,82 фунта стерлінгів (близько 29,3 долара). Анталья, Туреччина – 23,11 фунта стерлінгів (близько 29,7 долара). Пафос, Кіпр – 24,30 фунтів стерлінгів (близько 31,2 долара). Севілья, Іспанія – 25,39 фунта стерлінгів (близько 32,6 долара). Аліканте, Іспанія – 25,41 фунта стерлінгів (близько 32,65 долара). Валенсія, Іспанія – 25,42 фунта стерлінгів (близько 32,7 долара). Ларнака, Кіпр – 25,96 фунта стерлінгів (близько 33,35 долара). Малага, Іспанія – 25,98 фунта стерлінгів (близько 33,4 долара). Лісабон, Португалія – 25,99 фунта стерлінгів (близько 33,4 долара).

Експерти Skyscanner визначили, що оренда автомобіля за 1 – 2 тижні до початку подорожі є найбільш економічно вигідним варіантом.

В яких містах Європи туристам найдешевше взяти машину напрокат / Фото Unsplash

Дослідження показало, що в Іспанії, Португалії та Греції найбільше заощадити можна, забронювавши автомобіль за 7 днів, тоді як у Франції рекомендується бронювати авто за 14 днів до початку подорожі.

Які міста є найдешевшими?

Польща вийшла з категорії країн з найнижчими цінами в Європейському Союзі. Протягом останніх семи років Польща неухильно скорочувала розрив з дорожчими країнами, такими як Німеччина, Франція та Італія.

За даними нового дослідження Євростату, тепер там Румунія, Болгарія та Угорщина. Натомість Польща поступово наближається до дорожчих.