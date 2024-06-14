В недавнем исследовании, проведенном сервисом бронирования путешествий Skyscanner, были проанализированы цены на аренду автомобилей в городах Европы, чтобы определить наиболее выгодные места для аренды авто.

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Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунта стерлингов (около 26,5 долларов).

При этом лучшей страной Европы для посуточной аренды машин признали Испанию – сразу четыре ее города попали в первую десятку рейтинга.

10 городов Европы с самыми дешевыми ценами на аренду авто

Валлетта, Мальта – 20,68 фунта стерлингов (около 26,5 долларов). Фару, Португалия – 22,82 фунта стерлингов (около 29,3 доллара). Анталья, Турция – 23,11 фунта стерлингов (около 29,7 доллара). Пафос, Кипр – 24,30 фунтов стерлингов (около 31,2 доллара). Севилья, Испания – 25,39 фунта стерлингов (около 32,6 доллара). Аликанте, Испания – 25,41 фунта стерлингов (около 32,65 доллара). Валенсия, Испания – 25,42 фунта стерлингов (около 32,7 доллара). Ларнака, Кипр – 25,96 фунта стерлингов (около 33,35 доллара). Малага, Испания – 25,98 фунта стерлингов (около 33,4 доллара). Лиссабон, Португалия – 25,99 фунта стерлингов (около 33,4 доллара).

Эксперты Skyscanner определили, что аренда автомобиля за 1 – 2 недели до начала путешествия является наиболее экономически выгодным вариантом.

В каких городах Европы туристам дешевле всего взять машину напрокат / Фото Unsplash

Исследование показало, что в Испании, Португалии и Греции больше всего сэкономить можно, забронировав автомобиль за 7 дней, тогда как во Франции рекомендуется бронировать авто за 14 дней до начала путешествия.

Какие города являются самыми дешевыми?

Польша вышла из категории стран с самыми низкими ценами в Европейском Союзе. В течение последних семи лет Польша неуклонно сокращала разрыв с более дорогими странами, такими как Германия, Франция и Италия.

По данным нового исследования Евростата, теперь там Румыния, Болгария и Венгрия. Зато Польша постепенно приближается к более дорогим.