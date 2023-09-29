Найкращі музеї: 10 міст Європи, які ідеально підходять для любителів мистецтва

Названо кращі міста Європи для поціновувачів мистецтва. Головними артлокаціями стали Лондон, Амстердам і Рим.

Обираючи місто для мандрівки, туристи враховують різні фактори. Але важливу роль серед них відіграє його культурна спадщина і мистецтво.

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Мистецькі столиці

Експерти визначили головні мистецькі міста Європи. Для цього кожен популярний напрямок проаналізували на предмет:

концентрації художніх галерей;

кількості будівель відомих архітекторів;

кількості сучасних художників, які народилися в місті;

наявності художніх шкіл та фестивалів.

Найкращим європейським містом для любителів мистецтва визнали Лондон. Студенти з усього світу мріють потрапити до британської столиці на навчання в місцевих артшколах. Лондон – дороге місто, але вхід до значної кількості міських музеїв та галерей світового рівня тут безкоштовний. Не потрібно платити за відвідування Національної портретної галереї, Сомерсет-Хаус і галереї Тейт Модерн.

Галерея Тейт Модерн у Лондоні / Фото Unsplash

Після Лондона у рейтингу творчих столиць – Амстердам та Рим. В Амстердамі мистецтвознавці радять неодмінно відвідати Державний музей, адже там зберігається найбільша колекція артефактів та творів мистецтва у Нідерландах. Також не втратьте можливість побачити Музей Ван Гога, колекція якого налічує понад 700 робіт видатного художника.

Музей Ван Гога в Амстердамі / Фото Unsplash

У Римі вас вразить Національний музей мистецтва 21-го століття, де зберігаються тисячі робіт найкращих митців епохи. Також радимо відвідати галерею Боргезе, де нещодавно з'явився україномовний гід.

ТОП-10 міст Європи для любителів мистецтва:

Лондон (Велика Британія); Амстердам (Нідерланди); Рим (Італія); Единбург (Велика Британія); Осло (Норвегія); Берлін (Німеччина); Мілан (Італія); Гельсінкі (Фінляндія); Ліон (Франція); Париж (Франція).