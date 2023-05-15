Центр Помпіду в Парижі закриють на п'ять років
Установа буде закрита на своє власне 50-річчя, але працюватиме з музеями міста. Зокрема, у цей період музей буде співпрацювати з Великим палацом і Лувром з низки проєктів.
Читайте також Один з найпопулярніших музеїв Італії тепер звучить українською: запрацював гід
В межах капітального ремонту Центр Помпіду розшириться до 20 тисяч квадратних метрів шляхом простору, який наразі зайнято покинутим автобусним парком. У цих приміщеннях розмістяться кінотеатри, зони для тематичних виставок та секції сучасної творчості.
На першому рівні на північній стороні буде створено "Центр нового покоління", а на південній – відкриється великий ресторан, який замінить виставкові галереї 3 і 4.
Верхні рівні бібліотеки та музею відремонтують. Бонусом відкриють терасу на сьомому поверсі, яка раніше була недоступною для відвідувачів, – з неї відкривається "один з найкрасивіших краєвидів західного Парижа".
Центр Помпіду в Парижі буде закритий 5 років / Фото ua.depositphotos.com
Ремонт триватиме з 2025 по 2030
Наразі стартував архітектурний конкурс. Наприкінці року буде відібрано шість проєктів, а переможця – у 2024 році. Центр закриють влітку 2025 року. Ремонтні роботи розпочнуться на початку 2026 і триватимуть до 2030 року.
Вартість технічної модернізації, наданої французькою державою, становить 262 мільйонів євро; ще 160 мільйонів євро додаткового фінансування на культурні проєкти досі шукають.