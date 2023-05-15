Центр Помпіду в Парижі закриють на п'ять років

Установа буде закрита на своє власне 50-річчя, але працюватиме з музеями міста. Зокрема, у цей період музей буде співпрацювати з Великим палацом і Лувром з низки проєктів.

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В межах капітального ремонту Центр Помпіду розшириться до 20 тисяч квадратних метрів шляхом простору, який наразі зайнято покинутим автобусним парком. У цих приміщеннях розмістяться кінотеатри, зони для тематичних виставок та секції сучасної творчості.

На першому рівні на північній стороні буде створено "Центр нового покоління", а на південній – відкриється великий ресторан, який замінить виставкові галереї 3 і 4.

Верхні рівні бібліотеки та музею відремонтують. Бонусом відкриють терасу на сьомому поверсі, яка раніше була недоступною для відвідувачів, – з неї відкривається "один з найкрасивіших краєвидів західного Парижа".

Центр Помпіду в Парижі буде закритий 5 років / Фото ua.depositphotos.com​

Ремонт триватиме з 2025 по 2030

Наразі стартував архітектурний конкурс. Наприкінці року буде відібрано шість проєктів, а переможця – у 2024 році. Центр закриють влітку 2025 року. Ремонтні роботи розпочнуться на початку 2026 і триватимуть до 2030 року.

Вартість технічної модернізації, наданої французькою державою, становить 262 мільйонів євро; ще 160 мільйонів євро додаткового фінансування на культурні проєкти досі шукають.