Не за всі гроші світу: 5 європейських міст з найдешевшими готелями влітку 2023

Втім, все ж можна. Зокрема, недавнє дослідження UK Post Office виявило європейські міста з найнижчими і найвищими цінами на готелі. Щоб скласти рейтинг, оцінювалися 3-зіркові готелі в центрі кожного міста на дві ночі вихідного дня в червні.

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5 європейських міст з найдешевшими готелями влітку 2023

Найдешевші готелі влітку 2023 року – в португальському Лісабоні, а найдорожчі – в нідерландському Амстердамі.

При цьому було встановлено, що ціни у 27 з 35 пунктів призначення, які увійшли в дослідження, виросли більш ніж на 50%.

Лісабон, Португалія – 75 доларів за ніч

Також португальська столиця очолює список найвигідніших напрямків за багатьма іншими показниками. Так, пиво тут коштує в середньому 2,79 долара, чашка кави – 1,67 долара, вечеря з трьох страв і вино на двох – 48 доларів.

Афіни, Греція – 79 доларів за ніч

У грецькій столиці відвідувачі можуть розраховувати на доступні ціни і на продукти. Наприклад, вечеря з трьох страв з вином на дві персони коштує 50 доларів.

Вільнюс, Литва – 79 доларів за ніч

Це чудовий варіант для бюджетних мандрівників, адже місто також входить до п'ятірки найкращих за найдешевшою їжею та найдоступнішими культурними пам'ятками. Вхід до головного музею міста коштує всього 10,60 доларів, а проїзний на транспорт на 48 годин коштує менше 9 доларів.

Краків, Польща – 80 доларів за ніч

Туристи можуть купити тут чашку кави за 3 долари, пляшку пива за 3,30 долара і необмежено користуватися громадським транспортом протягом 2 днів всього за 8,80 долара. Вхід до головного музею Кракова коштує всього 7 доларів.



Які ціни для туристів в Кракові​ / Фото UnSplash

Рига (Латвія) – 91 долар за ніч

При цьому чашка кави в латвійській столиці зазвичай коштує понад 3 долари, а пляшка пива – 5 доларів. Громадський транспорт Риги пропонує недорогі проїзні на 2 дні всього за 8,90 доларів.

5 європейських міст з найдорожчими готелями влітку 2023

Амстердам (Нідерланди) – 324 долари за ніч. Венеція (Італія) – 300 доларів за ніч. Дублін (Ірландія) – 277 доларів за ніч. Флоренція (Італія) – 248 доларів за ніч. Белфаст (Північна Ірландія) – 242 долари за ніч.